FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğu Akdeniz'in altını üstüne getirecek! Yeni sondaj gemisi 19 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor

Doğu Akdeniz'in altını üstüne getirecek! Yeni sondaj gemisi 19 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor

11.05.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs’ta Mersin’deki Taşucu Limanı'na yanaşması bekleniyor. Şu sıralar Cezayir açıklarında seyrini sürdüren gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi olacak. İlk görev yeri ise Doğu Akdeniz olarak belirlendi.

Doğu Akdeniz'in altını üstüne getirecek! Yeni sondaj gemisi 19 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor

Türkiye’nin hem karada hem de denizlerde rezerv aramaları devam ederken Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılacak dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Taşucu Limanı'nda olacağı ifade edildi. 7 Mart'ta Güney Kore Okpo Limanı'ndan yolculuğuna başlayan gemi, Cezayir açıklarında seyrini sürdürüyor.

Karadeniz gazında flaş gelişme! TPAO duyurdu: Günlük 10 milyon metreküp…Karadeniz gazında flaş gelişme! TPAO duyurdu: Günlük 10 milyon metreküp…

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Kule yüksekliği 104 metre olan ve halihazırda "Cobalt Explorer" adını kullanan gemiye yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

3434740_810x458

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinde aktif konumlandırma sistemi de bulunuyor. Mürettebat kapasitesi 200 kişi olan gemi, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 9 Mayıs'ta TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Gemi, Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacak. Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazırlanacak." ifadesini kullanmıştı.
Bilgin, sunumunda geminin tahmini varış tarihinin 19 Mayıs olduğunu da sözlerine eklemişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol fiyatları fırladı! Ürküten tahmin...Petrol fiyatları fırladı! Ürküten tahmin...
Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı!
Fiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçtiFiyatlar yüzde 50 yükselecekti! Rekabet Kurumu harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

Emekliliğiniz veya sigortanız iptal edilebilir! Bu harflere dikkat! e-devletten kontrol edin...

Dolar, altın, petrol… Piyasalar bugün de kıpır kıpır!

Dolar, altın, petrol… Piyasalar bugün de kıpır kıpır!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Herkesi açık açık uyardı: Ben yapmadım, siz mutlaka yapın

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.