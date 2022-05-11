Karadeniz gazında flaş gelişme! TPAO duyurdu: Günlük 10 milyon metreküp…

Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gazın ekonomiye kazandırılması için çalışmalar hız kesmeden sürerken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan (TPAO) önemli bir açıklama geldi. İlk üretime 2023’te başlanılması planlanan Karadeniz gazı için TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in aktardığına göre, başlangıçta günde 10 milyon metreküp, plato üretimde günlük 40 milyon metreküp gaz üretileceği ifade edildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, TPAO'nun 2019 ve 2020 yılı hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilgin, geçen yıl 34 yeni keşifle 70,7 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin kaynaklara eklendiğini belirterek, üretilenden daha fazla yeni rezervin, keşiflerle yerine konduğunu dile getirdi. Bilgin, geçen yıl karada toplam 112 kuyu sondajı yapıldığını ve bu yıl için 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 sondaj planlandığını kaydetti.

TEMMUZDA AKDENİZ GÖREVİNE HAZIR

Türkiye'nin üç sondaj gemisi olduğunu ve dördüncü geminin yolda olduğunu vurgulayan Bilgin, "İki sismik gemimiz de envanterde bulunuyor. Dördüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz için planlandı." diye konuştu.

Bilgin, söz konusu geminin Taşucu'nda yaklaşık iki ay süreyle sondaja hazırlanacağını belirterek "Temmuz başı gibi Akdeniz görevine hazır olacak." ifadesini kullandı.

Derin denizlerde bir sondajın maliyetinin yabancı ortaklarla 246 milyon dolara, TPAO'nun imkanlarıyla ise 33 milyon dolara mal olduğunu kaydeden Bilgin, "Bu da derin denizlerde rekabet edilebilir, sürdürülebilir gücümüzün göstergesi." dedi.



