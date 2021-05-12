Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadının başlama tarihi belli oldu

Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, tam kapanma sürecinde aldıkları özel izinle bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamladı.

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı 47, özel firmalara ait 194 fabrika ile çay alım yerleri, nakliye işleri ve yevmiyeyle sektöre bağlı diğer iş kollarında çalışacak yaklaşık 40 bin kişi, çay alım sezonunda görev yapacak.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir alım programı gerçekleştirdiklerini, salgının devam ettiği bu sezon tecrübeli olduklarını söyledi.

Çay fabrikalarının hazırlıklarının tamamlandığını belirten Alim, "Fabrikalar 10 gündür yaş çay alımı için hazır. Fabrikalarda eksik yok. Geçen yıldan bilinçli ve tecrübeli olan üreticilerimiz köylere erken dönüş yaptığı için bahçe bakımları da yapılmış. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle gecikme olsa da bu sene daha güzel ve kaliteli çay olacağını düşünüyoruz." dedi.