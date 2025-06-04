Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan ihracat 707 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşandığını belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 561 milyon 151 bin dolarının Trabzon'dan yapıldığını aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatın 77 milyon 502 bin doları Rize'den, 37 milyon 50 bin doları Gümüşhane'den ve 31 milyon 399 bin doları ise Artvin'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 33 artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 9 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 20 düşüş yaşanmıştır."

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 351 milyon 666 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, fındığı 78 milyon 701 bin dolarla maden ve metaller, 71 milyon 317 bin dolarla yaş meyve sebze, 69 milyon 182 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin izlediğini vurguladı.

Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 124 ülkeye ihracat yapıldığını bildiren Kalyoncu, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 76, Fransa'ya yapılan ihracatta da yüzde 24 artış yaşandığına dikkati çekerek, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 23, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 10, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 37 düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Şili, Belize, Sierra Leone, Bahamalar ve Nijerya olmak üzere 11 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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