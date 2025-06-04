FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan ihracat 707 milyon doları aştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2025'in 5 aylık döneminde yapılan ihracat 707 milyon 102 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den 5 ayda yapılan ihracat 707 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşandığını belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 561 milyon 151 bin dolarının Trabzon'dan yapıldığını aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İhracatın 77 milyon 502 bin doları Rize'den, 37 milyon 50 bin doları Gümüşhane'den ve 31 milyon 399 bin doları ise Artvin'den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6 ve Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 33 artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 9 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 20 düşüş yaşanmıştır."

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 351 milyon 666 bin dolarla fındık olduğuna işaret ederek, fındığı 78 milyon 701 bin dolarla maden ve metaller, 71 milyon 317 bin dolarla yaş meyve sebze, 69 milyon 182 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin izlediğini vurguladı.

Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 124 ülkeye ihracat yapıldığını bildiren Kalyoncu, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 76, Fransa'ya yapılan ihracatta da yüzde 24 artış yaşandığına dikkati çekerek, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 23, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 10, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 37 düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Şili, Belize, Sierra Leone, Bahamalar ve Nijerya olmak üzere 11 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Doğu Karadeniz'in ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşandı.
  • Bölge ihracatının 561 milyon 151 bin doları Trabzon'dan, 77 milyon 502 bin doları Rize'den, 37 milyon 50 bin doları Gümüşhane'den ve 31 milyon 399 bin doları Artvin'den gerçekleşti.
  • Fındık, 351 milyon 666 bin dolarla bölgeden en fazla ihracat yapılan sektör oldu.
  • Yılın 5 ayında Doğu Karadeniz'den 124 ülkeye ihracat yapıldı; en fazla ihracat İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirildi.

  • İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 76, Fransa'ya yapılan ihracatta ise yüzde 24 artış yaşandı; Rusya, Gürcistan ve Almanya'ya yapılan ihracatta düşüş gözlemlendi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sınır E-5 karayolu, bir yanda arttı bir yanda azaldı! Konutta çarpıcı farkSınır E-5 karayolu, bir yanda arttı bir yanda azaldı! Konutta çarpıcı fark
Hazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 931 milyar liraya ulaştıHazine kefaletiyle kullandırılan kredi tutarı 931 milyar liraya ulaştı

Anahtar Kelimeler:
İhracat doğu karadeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.