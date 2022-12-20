DOĞUM BORÇLANMASI ne kadar olacak, kaç TL? 2023 Asgari ücret ZAMMI ile en düşük - en yüksek doğum borçlanması tahminleri!

Doğum borçlanması asgari ücretin genel düzeyinin artmasıyla birlikte yükselecek kalemler arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek asgari ücret toplantısı sebebiyle çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, doğum borçlanması ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammı ile en düşük - en yüksek doğum borçlanması tahminleri...

2023 DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLACAK?

Doğum borçlanması, asgari ücret ile netleşecek.

Doğum borçlanması asgari ücret zammı kadar artacak.

Şu an için mevcut durumda en düşük prim 69 TL, en yüksek prim ise 517 TL.

ASGARİ ÜCRET İLE DOĞUM BORÇLANMASI YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Emekli olmayı düşünen fakat prim gün sayısı az olan vatandaşlara tanınan doğum borçlanması asgari ücretin belli olmasının ardından netleşecek.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün yapılacak.

Asgari ücret ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 20 Aralık 2022 Salı güünü işaret etti.

Bakan Bilgin, "Salı günü uzlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile ilgili 2. toplantı sonrası açıklamalar peş peşe gelmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Öte yandan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan da açıklama geldi.

Özkaya asgari ücrette 8 bin lira sınırına dikkat çekerek, "Benim tahminim 7 bin 700 ile 7 bin 900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8 bin psikolojik sınırını geçerek 8 bin 50 diyebilir"

