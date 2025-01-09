DOĞUM İZNİ ARTIYOR MU? Çalışan anneler dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kreş' açıklaması geldi

Çalışan anneleri sevindirecek 'doğum izni' açıklaması geldi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğum izinleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

DOĞUM İZİNLERİ ARTIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada "Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız" dedi.

"KREŞLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Kreşlerle ilgili de konuşan Yılmaz; "Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır