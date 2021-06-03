FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğum izni yardımı ne kadar? Doğum izni yardımına başvuru nasıl yapılır?

Doğum izni yardımı ne kadar? Doğum izni yardımına başvuru nasıl yapılır?

03.06.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan annelere verilen doğum izni yardımı geçen sene verilen miktara göre artırıldı. Çocuk sayısına bağlı olarak değişen doğum izni yardımı için Bakanlık tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor.

Doğum izni yardımı ne kadar? Doğum izni yardımına başvuru nasıl yapılır?

Yeni doğum yapan annelere karşılıksız olarak verilen doğum izni parası geçen yıl günlük olarak en düşük 31 lira 96 kuruştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı doğum izni yardım miktarı, asgari ücrete bağlı olarak değişti. Doğum izni yardımına başvuruda bulunmak isteyen anneler belirlenen şartları taşımaları halinde çocuk sayısına göre aydan aya banka hesaplarına yatırılan para ile ailelerine katkıda bulunabilecek.

DOĞUM İZNİ YARDIMI NE KADAR?

Doğum izni yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu miktara göre annelere ödenmektedir. 2020 yılında en düşük doğum izni parası geçen yıl 31 lira 96 kuruşken, 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte ödenen miktarda güncellendi. 2021 yılında doğum izni yardımı alan anneler günlük en düşük 38 lira 15 kuruş alacak. Geçen sene en yüksek parası ise 234 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise bu rakam en yüksek 286 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

### DOĞUM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM İZNİ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum izni yardımına başvurmak isteyen annelerin bu yardıma başvururken izlemesi gereken yolu madde madde anlattık. Aşağıdaki yazıda, doğum izni yardımına nasıl başvurulduğunu inceleyebilirsiniz.

Doğum izni yardımı ne kadar? Doğum izni yardımına başvuru nasıl yapılırr

-Yeni doğan bebeğin kimlik kartı çıkarılmalı

-Eşlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığına bakılır.

-Kimlik kartlarıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurulması gerekiyor.

-Bu evrakları tamamlayan kişiler, gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamladıktan sonra ister bireysel ister kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvurularını gerçekleştirebilir.

### DOĞUM PARASI BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM İZNİ YARDIMI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Doğum izni yardımı almak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor.

Anneler bu yardımdan faydalanabilmek için işyerlerinden ayrılması gerekmektedir.

İşyerinden ayrılmayan annelere doğum izni yardımı ödenmez. Yani doğum izni yardımı alan annelerin 112 gün boyunca çalışmaması şartı konuluyor.

Eğer doğum yapan kadınlar SGK’lı bir işte çalışmıyorsa, eşinin SGK’sından yararlanarak doğum iznine başvuruda bulunabilir.

Doğum izni parası için aranan şartlardan biri de bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasıdır.

Bu şartları sağlayan anneler ve babalar başvuruların ardından 16 hafta boyunca karşılıksız doğum parası ödeneğinden faydalanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Saksıda yetişiyor, 5 ton hasat bekleniyorSaksıda yetişiyor, 5 ton hasat bekleniyor
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Hizmetler Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

BNB tahtını USDT'den geri aldı!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

Haziran ayı kira zammı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Araç sayısı yüzde 155,1 arttı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.