Doğum izni yardımı ne kadar? Doğum izni yardımına başvuru nasıl yapılır?

Yeni doğum yapan annelere karşılıksız olarak verilen doğum izni parası geçen yıl günlük olarak en düşük 31 lira 96 kuruştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı doğum izni yardım miktarı, asgari ücrete bağlı olarak değişti. Doğum izni yardımına başvuruda bulunmak isteyen anneler belirlenen şartları taşımaları halinde çocuk sayısına göre aydan aya banka hesaplarına yatırılan para ile ailelerine katkıda bulunabilecek.
Doğum izni yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu miktara göre annelere ödenmektedir. 2020 yılında en düşük doğum izni parası geçen yıl 31 lira 96 kuruşken, 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte ödenen miktarda güncellendi. 2021 yılında doğum izni yardımı alan anneler günlük en düşük 38 lira 15 kuruş alacak. Geçen sene en yüksek parası ise 234 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise bu rakam en yüksek 286 lira 20 kuruş olarak açıklandı.
Doğum izni yardımına başvurmak isteyen annelerin bu yardıma başvururken izlemesi gereken yolu madde madde anlattık. Aşağıdaki yazıda, doğum izni yardımına nasıl başvurulduğunu inceleyebilirsiniz.
-Yeni doğan bebeğin kimlik kartı çıkarılmalı
-Eşlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığına bakılır.
-Kimlik kartlarıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sitesinde yer alan Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurulması gerekiyor.
-Bu evrakları tamamlayan kişiler, gerekli dilekçe ve başvuru formlarını tamamladıktan sonra ister bireysel ister kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne başvurularını gerçekleştirebilir.
### DOĞUM PARASI BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum izni yardımı almak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor.
Anneler bu yardımdan faydalanabilmek için işyerlerinden ayrılması gerekmektedir.
İşyerinden ayrılmayan annelere doğum izni yardımı ödenmez. Yani doğum izni yardımı alan annelerin 112 gün boyunca çalışmaması şartı konuluyor.
Eğer doğum yapan kadınlar SGK’lı bir işte çalışmıyorsa, eşinin SGK’sından yararlanarak doğum iznine başvuruda bulunabilir.
Doğum izni parası için aranan şartlardan biri de bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasıdır.
Bu şartları sağlayan anneler ve babalar başvuruların ardından 16 hafta boyunca karşılıksız doğum parası ödeneğinden faydalanabilir.
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