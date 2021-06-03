Doğum izni yardımı ne kadar? Doğum izni yardımına başvuru nasıl yapılır?

Yeni doğum yapan annelere karşılıksız olarak verilen doğum izni parası geçen yıl günlük olarak en düşük 31 lira 96 kuruştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2021 yılı doğum izni yardım miktarı, asgari ücrete bağlı olarak değişti. Doğum izni yardımına başvuruda bulunmak isteyen anneler belirlenen şartları taşımaları halinde çocuk sayısına göre aydan aya banka hesaplarına yatırılan para ile ailelerine katkıda bulunabilecek.

DOĞUM İZNİ YARDIMI NE KADAR?

Doğum izni yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu miktara göre annelere ödenmektedir. 2020 yılında en düşük doğum izni parası geçen yıl 31 lira 96 kuruşken, 2021 yılında asgari ücret zammı ile birlikte ödenen miktarda güncellendi. 2021 yılında doğum izni yardımı alan anneler günlük en düşük 38 lira 15 kuruş alacak. Geçen sene en yüksek parası ise 234 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise bu rakam en yüksek 286 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

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