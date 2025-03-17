Doğum izninden, esnek çalışma modeline kadar... Beştepe'de masaya geldi, 1 Ocak'tan sonrasına dikkat!

Doğum izinlerinde bir süredir düzenlemenin olacağı konuşuluyordu. Doğum paralarından izinlerine, doğumdan sonraki çalışma şartlarına kadar birçok yeniliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Doğum izinlerine dair düzenlemelerin yoğun bir şekilde başlamasının nedeni ise 2025 yılının 'Aile yılı' olarak ilan edilmesi ile beraber doğum oranlarının düşmesi olarak ifade ediliyor.

DOĞUM İZİNİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANILDI

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem'in aktarımlarına göre, kadın çalışanlara yönelik düzenlemeler kapsamında doğum izin süresinin uzatılması için Çalışma Bakanlığı ve Nüfus Politikaları Kurulu da harekete geçerken; kamuda yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için de çalışmalara başlatıldı.

1 OCAK'TAN SONRA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖDEME YAPILACAK

Ayrıca, gündemde olan annelere yönelik desteklerin de hız kazandığını belirten Erdem, yeni torba yasa kapsamında 1 Ocak 2025 sonrası doğum yapan anneler için maddi yardımlar artırılacağını ifade etti. Yapılacak olan düzenleme ile annelere, birinci çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, sonraki çocuklar için ise 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Maddi ödenek dışında annelerin çocukları ile daha fazla vakit geçirmesi için çalışma sisteminde uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma gibi seçenekler gündeme geldi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Erdem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda kamuda esnek ve yarı zamanlı çalışma konusunun konuşulduğunu ve Türkiye'ye özel bir modelin üzerinde çalışmalara başlanacağı ifade etti.

MEMURLAR YÖNETMELİĞİN ÇIKMASINI BEKLİYOR!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme bulunsa da yönetmelik henüz çıkmadığı için anneler bu haktan faydalanamıyor. Mevcut taslak metin üzerinde çalışmalar sürüyor ve yönetmelik tamamlandığında kamuda çalışan anneler doğum sonrası yarı zamanlı çalışabilecek.