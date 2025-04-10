Doğum yardımında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı, 5 bin TL'ye yükseldi... İşte gerekli şartlar ve başvuru yolları

Anne ve anne adaylarının merakla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla birlikte ilk çocuk için tek seferlik 5 bin Türk lirası, ikinci çocuk için aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

1 OCAK 2025 DETAYINA DİKKAT!

Yayımlanan yönetmeliğe göre; söz konusu doğum yardımları 01.01.2025’ten sonra doğan çocuklar için geçerli olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ödemeler, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, e-Devlet ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla yapılacak.

DOĞUM YARDIMI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR

Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekecek. İkinci ve sonraki çocuklar için doğum yardımı ödemeleri, çocuğun 5 yaşını dolduracağı aya kadar sürecek.

Doğum yardımı başvurusu, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay, diğer çocuklar için ise 5 yaşını tamamlayana kadar yapılabilecek. Yönetmelik kapsamında yapılan doğum yardımı ödemeleri, hiçbir şekilde haczedilemeyecek.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, bu ödemeleri faiziyle birlikte geri ödemesi gerekecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında da yasal işlem yapılacak.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır