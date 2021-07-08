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Doğunun Paris'ine büyük katkı! 35 futbol takımı daha yeni sezona Erzurum’da hazırlanacak

08.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli kış merkezlerinden biri olan Erzurum’da yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi konuk ettiği takımlarla kent ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor.

Doğunun Paris'ine büyük katkı! 35 futbol takımı daha yeni sezona Erzurum’da hazırlanacak

Kamp için gelen tüm takımların Erzurum’a katkı sağladığını belirten Otel Müdürü Ömer Akça, “Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde çok büyük ekonomik katkı sağlıyoruz. Hem oteller, uçaklar, taksiler olsun hem de Erzurum’un en meşhur yemeği cağ kebabı olsun tüm Erzurum’un ekonomisine fayda sağlıyor” diye konuştu.
Erzurum’da 7 yıl önce yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi misafir ettiği takımlarla Erzurum’un ekonomisine büyük oranda katkı sağlıyor. 16 antrenman alanıyla beraber 2 bin 800 rakımda ve Palandöken’de yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu senede Süper Lig ve diğer ligden takımların gözdesi halinde bulunuyor.

Palandökendeki otellerle beraber şehrin her köşesine ekonomik katkı sağlayan takımlar sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum’da yapmayı tercih ediyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde ise Türkiye Lig’lerinden 35 takımın daha Erzurum’a gelmesi bekleniyor. Erzurum’a 35 takımın daha geleceğini ifade eden Otel Müdürü Ömer Akçay, “Önümüzdeki günlerde Türkiye liglerinden 35 takımın daha Palandökene geleceğini biliyorum. Takımların Erzurum’a gelmesi ekonomik açıdan çok katkı sağlıyor” dedi.

"35 TAKIM PALANDÖKEN'E GELECEK"

Palandökene gelecek olan takımların yapacakları kamplara tamamen hazır durumda bulunduklarını söyleyen Otel Müdürü Ömer Akça “Şuanda Erzurum’da 4’ü Süper Lig olmak üzere 5 takım bulunuyor. Önümüzdeki günlerde 3-4 tane daha Süper Lig takımı ve 3 tanede 1.Lig takımı gelecek. Ağustos ayının başında ise 2. ve 3. Lig takımları da buraya gelecek. Havada çok güzel gidiyor, zaten burada doğal bir klima var. Dolayısıyla gelen takımlar fazlasıyla memnun durumdalar. Büyükşehir Belediyesi sahaların bakımını, onarımını fazlasıyla yapıyor. Gerekli teknik personeli de fazlasıyla temin ediyor. Takımların hocaları ile konuştuğumuzda da hepsi bize çok memnun olduklarını söylüyorlar. Şuanda özellikle burada bulunan 4 tane süper lig takımı Erzurum Palandöken’in müdavimi durumunda. 6-7 yıldır sürekli buraya gelip bir ay kamp yapan takımlarımız var. Önümüzdeki günlerde Türkiye liglerinden 35 takımın Palandökene geleceğini biliyorum. Sahadaki ve otellerdeki personellerin eğitimleri ve pandemi sürecine uygun olarak çalışılması açısından her türlü detaya dikkat ediyoruz. Biz Palandöken’de bulunan oteller olarak gelecek tüm takımların kamplarına hazır durumda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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"EKONOMİYE BÜYÜK ORANDA KATKI SAĞLAYACAK"

Takımların Erzurum’a büyük ölçüde ekonomik katkı sağladığını da kaydeden Akça, “Ekonomik açıdan değerlendirirsek şuanda birçok futbol takımının kamp programına geç başlamasındaki en büyük etken yönetim seçimleri oluyor. Hocalarla ve futbolcularla yapılacak olan anlaşmalardaki geç kalmalar ister istemez takımları kötü etkiliyor. Takımların Erzurum’a gelmesi ekonomik açıdan çok katkı sağlıyor. Temmuz-Ağustos döneminde herkes deniz kum tatili düşünürken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde çok büyük katkı sağlıyoruz. Hem oteller, uçaklar, taksiler olsun hem de Erzurum’un en meşhur yemeği cağ kebabı olsun tüm Erzurum’un ekonomisine fayda sağlıyor. Geçmiş yıllardaki rakamları direkt söyleyebiliyorduk ama şimdi net bir şey söyleyemiyorum. Yine de büyük bir ekonomik katkı sağladığını söyleyebiliyorum” açıklamalarında bulundu.

"KÜRESEL ISINMA AVRUPA TAKIMLARINI ERZURUM'A ÇEKECEK"

Süper Lig’in dört büyük kulübünü Erzurum’a getirmek için çalışacaklarını belirten Akça, “Dört büyük takımın Erzurum’a Palandökene gelmemesinin en büyük nedeni sponsorlar. Sponsorlar yurtdışında ve yurtiçinde takımların kamp programına göre maç programlarını ayarlıyorlar. Dolayısıyla bu nedenle Erzurum büyük takımları şuan için çok cezbetmiyor. Biz bu noktada yapacağımız doğru turnuvalarla ve yurtdışından daha iyi liglerin tanınmış takımlarını buraya getirebilirsek Süper Lig’in dört büyük takımını da Erzurum’a çekebiliriz diye düşünüyorum. Yurtdışıyla alakalı biz Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan takımlarıyla da görüştük. Ama onlarda kendi hazırlık maçları ve kamp programları dahilinde burayı tercih etmediler. Çünkü Erzurum daha yurtdışında bilinen bir yer değil. Küresel ısınma ve kuraklık gelecek yıllarda doğal bir havası bulunan Erzurum’a Avrupa takımlarını akın ettirecektir. Bunu biliyoruz çünkü şuan ki veriler bu yönde ilerliyor” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Erzurum
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