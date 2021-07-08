Yeşil enerjide 10 milyon kişilik istihdam potansiyeli

Ernest&Young danışmanlık şirketi tarafından Avrupa İklim Vakfının desteğiyle hazırlanan ve 47 ülkeyi kapsayan "Kovid-19 Salgınından Temiz Toparlanma: G20 Liderliği İçin Küresel Fırsat" başlıklı raporda, İngiltere, Türkiye ve Güney Afrika özelinde detaylı analizler yer aldı.

Raporda, Türkiye için ilk kez koronavirüs salgını sonrası yeşil bir toparlanma projeksiyonu yapıldı. Buna göre, ülkede 9.2 gigavatlık ek yenilenebilir enerji kapasitesi inşa edilmesini sağlayacak 238 proje stoku bulunuyor. Türkiye'de kuruluma hazır olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji proje stokunun çoğunluğunu rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları oluşturuyor.

10 MİLYON KİŞİYE YAKIN İSTİHDAM POTANSİYELİ VAR

Söz konusu kapasite, 110 bin kişilik yeni istihdamı destekleyecek 19.4 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunacak. Rapora göre, kuruluma hazır yenilenebilir enerji projelerinin 110 bin kişilik yeni istihdam olanağıyla mevcut kömür madenciliğinin sağladığı istihdamın iki katı potansiyele sahip olduğu hesaplanıyor. Belirlenen proje stokunun Türkiye'de yılda 35 milyon ton karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayacağı, toplam emisyonları ise yaklaşık yüzde 7 azaltacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, dünya genelinde kuruluma hazır 13 bin yenilenebilir enerji projesiyle 2 trilyon dolar tutarında yatırım fırsatı bulunuyor. Temeli atılmaya hazır bu projelerin, toplamda 1 teravatlık ek yenilenebilir enerji üretim kapasitesi ve 10 milyon kişiye yakın istihdam potansiyeli olduğu hesaplanıyor.

Kaynak: AA



