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DOKTOR MAAŞLARI 2023 TEMMUZ ZAMMI: Memur zammıyla doktor maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam yüzde kaç olacak? Gözler TÜİK'te

04.07.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı doktor maaşları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. TÜİK enflasyon oranı açıklaması emekli ve memur zammına yön verecek. Peki, memur zammıyla Doktor maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Doktor maaşı zammı yüzde kaç olacak?

DOKTOR MAAŞLARI 2023 TEMMUZ ZAMMI: Memur zammıyla doktor maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam yüzde kaç olacak? Gözler TÜİK'te

Doktor maaşları ile ilgili gelişme TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası netlik kazanacak. TÜİK enflasyon verileri 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Öte yandan en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye yükseltecek memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Doktor maaşı zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 memur zammıyla başkomiser ve Doktor maaşı ile ilgili detaylar...

DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Doktor maaşı hakkında detaylar merak edildi. Yapılan son zamla 2023 Ocak itibarıyla 1/4 derecesinde çalışan bir Uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye çıktı.

Bu zamla Pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükselmiş oldu.

Doktor maaşı TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası yeniden belinecek.

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yüzde 40 zam yapılması durumunda ise uzman doktor maaşı 34 bin 640 TL'ye yükselecek.

AİLE HEKİMİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Hastayı muayene ederek gerekli teşhis ve kontrolleri yapıp tedavi eden aile hekimleri pratisyen doktorlardır. Hastalıkları teşhis edip, ön tanı koyarak ve gerektiği takdirde hastayı uzman doktora yönlendirmekle sorumlu olan aile hekimlerinin maaşı en düşük 13 bin 500 TL'den başlamaktadır. Aile hekimlerinin maaşları kıdemleri ve mesailerine göre 17.070 TL'ye kadar çıkmaktadır.

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

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