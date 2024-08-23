Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı! Türkiye bunu da gördü

Peki sahte diploma süreci nasıl işliyor? Bazı kişiler, sahte diploma kiralayan kişilerden işe girmek için veya kiralamak için sahte diploma talep ediyor. Hukuk fakültesi, TIP fakültesi, Eczacılık fakültesi diplomaları en çok talebin olduğu diplomalar arasında.

Vatandaşların emeklerini çalmak isteyen dolandırıcılar, ücretleri IBAN üzerinden topluyor. Birçok kişi de bu diplomaları kiraya veriyor. Sahte diplomalar için paralarını ödeyen kişilerin ellerine diplomalar ulaşmadı!

SAHTE DİPLOMA SİPARİŞİ VERİP DOLANDIRILDILAR

Yani sahte diploma temin edip vatandaşları ve kamu kurumlarını dolandırmak isteyen kişiler sahte diploma temini yapacakları kişiler tarafından dolandırıldı! TV100 haber bültenindeki haberi Mynet derledi.

Sahte diplomalar ellerine ulaşmayınca bir de şikayetçi oldu! Dolandırıcılar, başka dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Hukukçuların aktardığı bilgilere göre burada sahte diploma talep eden de sahte diplomayı üreten de hukuki açıdan suçlu! Resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanmaları da mümkün...

GERÇEK DİPLOMA NASIL ANLAŞILIR?

Diploma bir resmi belge olduğu için üzerinde barkod olmalı, eğer diplomayı kontrol ederken barkod yoksa şüphelenebilirsiniz. Öyle ki barkodu QR olarak okuttuğunuzda karşınıza resmi evrakın çıkması gerekiyor.