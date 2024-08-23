FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı! Türkiye bunu da gördü

Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı! Türkiye bunu da gördü

23.08.2024 16:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte diploma elde edip o diplomaları kiraya vererek haksız kazanç sağlamak için kolları sıvayan dolandırıcılar, çeteler tarafından dolandırıldı. Sahte diploma paralarını kaptıranlar yüzsüzlükte sınır tanımayıp, şikayetçi bile oldular.

Dolandırıcılar bu kez dolandırıcıları dolandırdı! Türkiye bunu da gördü

Peki sahte diploma süreci nasıl işliyor? Bazı kişiler, sahte diploma kiralayan kişilerden işe girmek için veya kiralamak için sahte diploma talep ediyor. Hukuk fakültesi, TIP fakültesi, Eczacılık fakültesi diplomaları en çok talebin olduğu diplomalar arasında.

Vatandaşların emeklerini çalmak isteyen dolandırıcılar, ücretleri IBAN üzerinden topluyor. Birçok kişi de bu diplomaları kiraya veriyor. Sahte diplomalar için paralarını ödeyen kişilerin ellerine diplomalar ulaşmadı!

SAHTE DİPLOMA SİPARİŞİ VERİP DOLANDIRILDILAR

Yani sahte diploma temin edip vatandaşları ve kamu kurumlarını dolandırmak isteyen kişiler sahte diploma temini yapacakları kişiler tarafından dolandırıldı! TV100 haber bültenindeki haberi Mynet derledi.

diploma 1

Sahte diplomalar ellerine ulaşmayınca bir de şikayetçi oldu! Dolandırıcılar, başka dolandırıcılar tarafından dolandırıldı. Hukukçuların aktardığı bilgilere göre burada sahte diploma talep eden de sahte diplomayı üreten de hukuki açıdan suçlu! Resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanmaları da mümkün...

GERÇEK DİPLOMA NASIL ANLAŞILIR?

Diploma bir resmi belge olduğu için üzerinde barkod olmalı, eğer diplomayı kontrol ederken barkod yoksa şüphelenebilirsiniz. Öyle ki barkodu QR olarak okuttuğunuzda karşınıza resmi evrakın çıkması gerekiyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
En Çok Okunan Haberler
5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

Boğazdaki kaçak villa sonrası çağrı yaptı: Hemen görevden alın!

Boğazdaki kaçak villa sonrası çağrı yaptı: Hemen görevden alın!

Bu iş için memurluktan istifa etti! Araba fiyatına satıyor '750 bin TL'ye alan var'

Bu iş için memurluktan istifa etti! Araba fiyatına satıyor '750 bin TL'ye alan var'

MEB'den özel okul hareketi... Hepsi inceleniyor

MEB'den özel okul hareketi... Hepsi inceleniyor

Düğünde takılan altınlarla ilgili tartışmaları bitirecek emsal karar!

Düğünde takılan altınlarla ilgili tartışmaları bitirecek emsal karar!

'Fazladan ilave ücret ödemeyin' Bakan Işıkhan vatandaşları uyardı!

'Fazladan ilave ücret ödemeyin' Bakan Işıkhan vatandaşları uyardı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.