FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Antalya'da dolandırıcıların gönderdiği "Genç Çiftçi Projesi'nden 50 bin ila 150 bin lira arasında hibe kazanabilirsiniz" mesajıyla dolandırılan adamın eşi, projeyi araştırıp 2017'de devletin "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuru yaptı. Genç kadın işinin patronu oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 29 yaşındaki Perihan Köse, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim görürken babasının hayatını kaybetmesi üzerine tahsilini 3. sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

6 yıl önce evlenen Köse, bir kız çocuğu dünyaya getirdikten 4 saat sonra annesinin trafik kazasında öldüğü haberini aldı. Aynı yıl geçirdiği ev kazası sonucu boynunda kırık oluşan Köse, kendisine bakmak için oteldeki işinden ayrılmak zorunda kalan eşi Ali Köse'nin desteğiyle tekrar sağlığına kavuştu.

İşsiz kaldığı için sıkıntılı günler geçiren Ali Köse, telefonuna dolandırıcıların gönderdiği "Genç Çiftçi Projesi'nden 50 bin ila 150 bin lira arasında hibe kazanabilirsiniz" mesajıyla umutlandı. Eşinin "Dolandırıcı olabilirler" uyarısına rağmen istenen 2 bin lirayı ve evrakı postayla verilen adrese gönderen Köse, çok geçmeden dolandırıldığını anladı.

Mesajda belirtilen projeyi araştırmaya başlayan Perihan Köse, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştükten sonra 2017'de "Genç Çiftçi Projesi'ne başvurusunu yaptı. Başvurusu uygun görülen Köse, devletin verdiği 30 bin liralık hibeyle 2 dönüm araziye sera kurdu.

"Her şerde bir hayır vardır" sözünü gerçeğe dönüştüren Köse çifti, seralarında ürettiklerini sebzeleri satarak rahat ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

'AYAKLARIMIN ÜSTÜNDE DİMDİK DURDUM'

Perihan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin telefonuna dolandırıcıların gönderdiği bir mesajın hayatlarını değiştirdiğini söyledi.

Dolandırılınca ilk başta hayal kırıklığına uğradıklarını ancak projenin avantajlarını öğrenince üzüntülerinin geçtiğini dile getiren Köse, "Kim bu devirde bu parayı verir ki? Allah devletimizden razı olsun. Çiftçiliği bilmiyordum. 'Yapamazsın.' dediler. Ben de 'Yaparım.' dedim, inatlaştım. Devletin verdiği destekle kendi ayaklarımın üstünde dimdik durdum." dedi.

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen eşiyle her zaman birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Köse, başarının azimle çalışınca elde edildiğini kaydetti.

Kredi borcu bulunduğunu ve borçlarını bitirir bitirmez hayvancılık desteği almak istediğini de anlatan genç kadın girişimci, şunları ifade etti:

"Şimdi kendi işimizin patronuyuz. Kimse 'Şöyle yapın, böyle yapın.' demiyor. Destek alamasaydık, başkalarının yerinde işçilik yapıyor olacaktık. İşimizi büyütmeyi ve hayvancılık işine girmeyi, koyun desteği almayı istiyorum. Rahmetli annemle babamın hayallerini devletimin sayesinde gerçekleştirdim. Tüm ev kadınlarına sesleniyorum, evde boş durmaktansa Genç Çiftçi Projesi ile 'toprağın sultanları' olabilirler. Toprak hayattır, toprağa hayat katanlar da kadınlardır."

Ali Köse de eşinin girişimleriyle işçilikten kurtularak kendi işinin başına geçtiğini söyledi.

Çiftçiliği çok sevdiğini ve eşiyle tarımla ilgili her türlü eğitimi almaya devam ettiklerini kaydeden Köse, "Allah'a çok şükür. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstedikten sonra her şey oluyor." diye konuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntılarıİşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları
Emekli maaşına bu durumlarda haciz...Emekli maaşına bu durumlarda haciz...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

81 ilde yarın başlıyor! İşte maske takmamanın cezası

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları

İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peynirleri 3-6 ay kuma gömüyorlar, 3 yıl tüketiyorlar

6 ay kuma gömüyorlar! Sipariş yağıyor

Şirket belgelerinin fotokopisini çekti, işinden oldu

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Uzmanı açıkladı! İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları

İşte yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları

Türkiye sağlık turizminde gözünü ilk sıraya dikti

Türkiye sağlık turizminde gözünü ilk sıraya dikti

Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı

Salgın döneminde destekler 20 milyar lirayı aştı

VIP yatlara ilgi arttı! Fiyatı 7 bin ila 8 bin TL arasında değişiyor

Fiyatı 7 bin ila 8 bin TL arasında değişiyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.