Dolandırıcılık vakarı artıyor: Vatandaşlar ATM kullanırken bile tedirgin... Tek bir tuş ile ATM rahatça kullanılabilir

Dolandırıcılık vakaları oldukça arttı. Sahte bankacılık çağrıları, virüslü linkler, orijinal sitelerin adına açıılmış sahte hesaplar ve daha nicesine dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Vatandaş, dolandırıcılara fırsat vermemek için oldukça dikkatli hareket etse de bazen gözden kaçan noktalar oluyor. İşte o nokta ATM cihazları...

BİLGİLERİNİZE ULAŞMALARI ÇOK KOLAY

Son yıllarda bir diğer dolandırıcılık vakaları ise ATM'lerde yaşanıyor. Dolandırıcılar, ATM kartı okuma yuvasına veya manyetik şeridine gizlice yerleştirdikleri kopyalama cihazlarıyla kullanıcıların kart bilgilerini kolayca ele geçirebiliyor.

TEK BİR TUŞ YETERLİ

Bu mekanizmayı yok etmek içinse tek bir tuş yeterli. ATM'yi kullanacağınız zaman, kartınızı takmadan önce mutlaka "İPTAL" butonuna basın. Bu işlem, ATM'de herhangi bir gizli düzenek varsa, devre dışı bırakılmasına yardımcı olabilir.