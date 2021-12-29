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Dolar düştü fiyatlar düşmedi! Kerevizin fiyatı tarladan markete 4 kat artıyor

29.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunun düşüşe geçmesiyle birlikte bir çok üründe indirime girmesi beklenirken market fiyatlarında yaşanan zamlar vatandaşı isyan ettirdi. Piyasada en büyük sorunlardan biri olan üreticiden çıkan ürünün tüketiciye ulaşana kadar fiyat farkındaki uçurum dikkat çekiyor. Tarlada 2 buçuk liraya alıcı bulan kerevizin, bazı marketlerde 8 TL’ye satılıyor olması üreticiyi isyan ettirdi.

‘Tarlaların beyaz elması’ olarak adlandırılan ve kış sofralarından eksik olmayan kerevizin, tarladan marketlere gelişindeki fiyat serüveni, adeta dudak uçuklatıyor. Üreticide 2 buçuk TL olan kerevizin, bazı zincir marketlerde 8 TL’den satılması, Eskişehir’deki çiftçinin tepkisine neden oldu. Tarladan markete kadar olan süreçte yaklaşık 4 kat artan kereviz vatandaşın cebini zorluyor. Eskişehirli üreticiler, bu durumu fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

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DOLAR DÜŞTÜ FİYAT DÜŞMEDİ

Eskişehirli kereviz üreticisi Mustafa Ekşi, tarlada ucuz olan ürünün, marketlerde fahiş fiyatlarda satılmasına tepki gösterdi. Fahiş fiyatların vatandaşı zor durumda bıraktığını söyleyen Ekşi, “Kereviz üretimi zahmetli bir iş. İşçilik maliyetleri olsun, yıkama maliyetleri olsun zaten bizi zorluyordu. Şu an burada kerevizin kilogramını 2 buçuk TL'ye veriyoruz. Pazarda en kötü şartlarda bile 5 TL'ye satılırken marketlerde 8-10 TL. Bütün ceremeyi biz çekiyoruz ama kazanan maalesef her zamanki gibi başkaları. Doların yükselmesini bahane ettiler. Dolar düştü hiç kimse fiyat düşürmedi. Tarlada 2 buçuk lira olan ürünün, markette 4 kat daha fazla fiyattan satılmasını, fırsatçılık olarak görüyorum” diye konuştu.

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Amerikan Doları
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