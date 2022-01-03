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Dolar düştü, kırmızı ete yüzde 40 indirim yaptı! Vatandaş akın etti

03.01.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kasap doların düşmesiyle birlikte kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirim yaptı. Vatandaşlar ucuzlayan et fiyatları için kasap dükkanına akın ettiler.

Dolar düştü, kırmızı ete yüzde 40 indirim yaptı! Vatandaş akın etti

Adana’da bir kasap doların düşmesiyle birlikte kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirim yaptı. Vatandaşlar ucuzlayan et fiyatları için kasap dükkanına akın ettiler.

Adana’da bir kasap Adana’da bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirim yaptı.

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Yüreğir ilçesinde Kozan Bulvarında bulunan Zülfikar Koçaklı isimli bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40’a varan indirime gitti. İndirimden haberdar olan vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi. Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, vatandaşların ucuz et yemesi için dolara inat fiyat düşürdüğünü söyledi. Koçaklı, “Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40’a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor” dedi.

Vatandaşlar ise uzun süreden sonra eti ucuza alabildiklerini için mutlu olduklarını daha da ucuzlamasını beklediklerini söyledi.(İHA)


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