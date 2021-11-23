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Gram altının fiyatı 5 saatte 41 liranın üstünde arttı!

23.11.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın fiyatları Fed Başkanlığına Jerome Powell’ın atanmasının ardından gerilerken, gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarını izledi. Dolar/TL kurundaki artışı takip eden gram altın bugün güne 656,89 lira seviyesinden başladı. Saat 10.55 itibarıyla spot gram altın 41 lira birden yükselerek 697,24 lira seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın fiyatları, Fed başkanlığına Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilmesinden sonra hızlı bir şekilde gerileyerek 1.800 dolar civarına düştü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Dolar/TL ’deki yükselişi izleyerek yeni güne rekorla başladı.

ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Geçen hafta 1.875 dolara kadar tırmandıktan sonra haftanın ikinci yarısını 1.860-1.865 dolar arasında geçiren ons altın, cuma günü hafif düşüş kaydederek haftayı 1.850 doların altında kapatmıştı.

Ons altın, yeni haftaya da 1.850 doların altında görece yatay bir seyirle başladıktan sonra hızlı bir gerilemeyle 1.807 dolar civarında işlem gördü.

Saat 10.55 itibarıyla ons altın 1.812,41 lira seviyesini gördü.

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GRAM ALTIN 700 LİRA SINIRINDA

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL’deki hızlı yükselişle 675 TL’nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL’deki düşüşle gerilemişti.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 11,41’e kadar tırmanmasıyla yatay bir seyir izleyerek yeni güne 656,89 TL'den alınıp 657,75 TL'den satış fiyatıyla başladı.

Saat 10.55 itibarıyla spot gram altın 697,24 lira seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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FİYATLARIN YÜKSELMESİNDE YURT İÇİ VE YURT DIŞI ETKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada, "Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" dedi. Açıklamanın ardından dolar/TL kuru 11.47 liranın üstünü görerek yeni bir rekor kaydetti.

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Yükselişte yurt içindeki gelişmelerin yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jerome Powell'ı yeniden Fed Başkanı olarak aday göstermesi etkili oldu.

Powell'ın enflasyonla mücadele vurgusu, erken bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu da doların küresel olarak güçlenmesine katkıda bulundu.

Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

MEMİŞ: 750 LİRA SÖZ KONUSU OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dün A Para'da canlı yayına katılarak, 2021 ve 2022 altın tahmini yaparken, gram altın fiyatları için önemli açıklamalar yapmıştı.

Memiş, gram altın fiyatları için şu anda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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