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Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 11 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

11.12.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinde son durum araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar geçtiğimiz cuma günü kapandı. Dolar, 18,60 TL seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Peki Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 11 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 11 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

Dolar, euro ve sterlin fiyatları son zamanların en çok araştırılan konularından biri. Dolar, euro ve sterlin fiyatlarıyla ilgili gözler, FED tarafından açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. Peki Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 11 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 11 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6377 TL'den alınıyor ve 18,6440 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 19,6256 TL iken satışı ise 19,6447 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,8482 TL'den alınıyor ve 22,8636 TL'den satılıyor.

Dolar, euro ve sterlin kaç TL? 11 Aralık dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak olan faiz kararının, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.


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