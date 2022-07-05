DOLAR FIRLADI! Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte Dolar ve Euro'da son durum! 5 Temmuz 2022 Salı

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekilmişti. Peki, dolar ne kadar oldu? 5 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL?

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,08'lik düşüşle 16,8020 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,7910 ve güncel satış fiyatı 16,8132 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar, 5 Temmuz salı günü sabahında 16,9996 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,00 TL satış fiyatı 17,02 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,73'lük yükselişle yapan euro 17,5969 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,5880 TL alış fiyatından, 17,6058 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 5 Temmuz Salı günü aynı dakikalarda 17,5880 TL alış fiyatı, 17,6058 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

