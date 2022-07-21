Dolar fiyatları ne kadar oldu? Euro kaç TL? 21 Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı sonrası euro - dolar alış satış fiyatları!

Dolar fiyatları, Türkiye'de bulunan binlerce yatırımcı tarafından merakla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dolar fiyatları, Merkez Bankası faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 21 Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı sonrası euro - dolar alış satış fiyatları...
Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik düşüşle 17,5739 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,5653 ve güncel satış fiyatı 17,5826 seviyelerinde seyretti.
Merkez Bankasının bugün faiz kararı öncesi 17,72’ye çıkarak 20 Aralık’taki rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 17,68 TL seviyesinden işlem görüyor.
Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,45'lik byükselişle yapan euro 17,9927 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9789 TL alış fiyatından, 18,0065 TL satış fiyatından işlem gördü.
Euro/TL ise 21 Temmuz Perşembe günü aynı dakikalarda 18,0563 lira alış fiyatı, 18,0863 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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