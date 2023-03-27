Dolar için kritik uyarı! Dikkat zirveye giderken yere kapaklanmayın! 27 Mart 2023 euro ve dolar fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu olurken ekonomist Selçuk Geçer'in uyarısının ardından birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları sorguluyor. Öte yandan önceki kapanışını 1.211,97 TL'den yapan gram altın bugün 1.207,25 TL alış, 1.207,73 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.973,00 TL'den alınıp 8.065,00 TL'den satılıyor. Birçok kişi "Dolar ne kadar? Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR YATIRIMCILARI DİKKAT!

Dolar için kritik bir uyarıda bulunan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ardından doların rekor kırmaya devam edeceğini vurguladı.

"DOLAR VE EURO ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR AMA..."

Selçuk Geçer, dolar ile euro arasındaki farkın kapanmaya başladığını ifade ederek buna karşın ters köşe olabileceğini de söyledi.

Ünlü ekonomist, 14 Mayıs'a dek küçük artışlar beklediğini fakat doların 40 TL seviyelerine çıkmasını beklediğini söyledi. Dolar borcu olanları uyaran Geçer, 14 Mayıs'a kadar borçlarını kapatmalarını söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.0831 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.0758 liradan, satış fiyatı ise 19.0905 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro son kapanışını 20.5521 TL'den yaptı.

Euro alış fiyatı 20.5423 liradan, satış fiyatı ise 20.5620 liradan işlem görüyor.

