Dolar için sıradaki belli oldu! Tüm gözler ABD enflasyonunda

Küresel pay piyasaları geçen hafta ABD-Çin arasında Tayvan üzerinden yaşanan gerilim ile beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarıyla yön buldu. Haftanın son günü açıklanan ABD'nin tarım dışı istihdam raporundaki verilerin beklentilerden oldukça iyi gelmesi ile Fed'in gelecek ay faizlerde 75 baz puanlık artırıma gideceğine yönelik beklentiler güçlenirken, tahvil piyasasında satışlar hızlandı, dolara olan talep arttı. Gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

İSTİHDAM RAPORU FED’İN ELİNİ RAHATLATTI

Analistler, istihdam verilerinin ekonominin resesyonda olmadığına dair en güçlü bir kanıt sunduğunu, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları konusunda elini rahatlattığını söyledi. Yatırımcıların faizlerin hızlı bir şekilde artmaya devam edeceğine dair beklentilerinin arttığına işaret eden analistler, bu durumun tahvil faizlerinde yükselişi hız kazandırdığını, dolara olan talebi de güçlendirdiğini bildirdi.

Analistler, istihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 33,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 66,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD ENFLASYONUNDA GERİLEME BEKLENİYOR

Gelecek hafta yatırımcılar, ABD'nin temmuz ayı enflasyon verilerini takip edecek. Haziranda yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan verinin, temmuzda yüzde 8,7'ye gerilemesi bekleniyor.

DOLAR DEĞER KAZANIMLARINI ARTTIRDI

Enflasyon kaynaklı gelişmelerden dolayı 2022 yılında agresif faiz artırımlarına giden Fed sonrasında, resesyon ihtimali risk iştahını düşürmüş, dolara olan talebin artmasıyla birlikte dolar küresel piyasalarda değer kazanmıştı. Nisan’da ABD’de geri çekilen enflasyon sonrası Mayıs ve Haziran aylarında ABD enflasyonunun zirve görmesi ile Fed son iki toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimine giderek sıkı duruşunu sürdürmüştü.



