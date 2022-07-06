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Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 6 Temmuz 2022 Dolar ve Euro'da son durum!

06.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 78,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından dolar değer kazancına devam ediyor. Peki Dolar kaç TL? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son durum...

Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 6 Temmuz 2022 Dolar ve Euro'da son durum!

Dolar ne kadar? 6 Temmmuz 2022 Çarşamba günü elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Dolar dün 17 TL'yi gördü. Peki Dolar kaç TL? 1 Dolar ne kadar? 6 Temmuz 2022 Dolar ve Euro'da son durum ve detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR? 6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Önceki kapanışını yüzde 0,13'lük yükselişle 16,9779 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,9602 ve güncel satış fiyatı 16,9957 seviyelerinde seyrediyor.

1 DOLAR NE KADAR?

Dolar 6 Temmuz Çarşamba günü 17,2156 TL alış fiyatından, 7,2279 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro önceki kapanışını 0,02'lik düşüşle yaptı. Euro 17,4337 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4033 TL alış fiyatından, 17,4641 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 6 Temmuz Çarşamba günü 17,6129 TL alış fiyatından, 17,6241 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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