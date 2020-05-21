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Dolar kaç TL oldu? Bugün (21 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 07:49 | Son Güncelleme

Dolar gündemi adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 21 Mayıs dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (21 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

21 Mayıs itibari ile dolar kuru 6,78 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.55 artışla başladığı gün içinde 101 bin 968 ve 102 bin 998 puan arasında dalgalandı ve yüzde 0.17 artışla 102 bin 157 puanda kapandı. Son işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84, BIST Mali Endeks yüzde 0.57 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 eksideydi.

Piyasalarda Perşembe gününün en önemli gündemi, Merkez Bankası'nın bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı olacak.

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir.

"Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.

"Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 575/590 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Pazartesi günü son işlem yüzde 13.08 bileşik düzeyindeydi.

Türkiye'nin yeni dviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

  • dolar en düşük 6.7676 lira ve en yüksek 6.8060 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

  • euro en düşük 7.3878 lira ve en yüksek 7.4719 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 8.2909 lira ve en yüksek 8.3473 lirayı gördükten sonra 8.31 – 8.32 lira aralığında hareket ediyor.

Hazine kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsi DİBS ile kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Mayıs 2020 valör tarihli euro ve dolar cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile euro ve dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir" denildi.

Açıklamaya göre Hazine dört ihraç gerçekleştirmiş olacak. Tüm ihraçlarda vade 1 yıl olacak. Euro cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.25 olacak. Dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihraçlarında 6 aylık dönemsel kupon/kira oranı yüzde 1.75 olacak.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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