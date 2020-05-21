Dolar kaç TL oldu? Bugün (21 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

21 Mayıs itibari ile dolar kuru 6,78 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.55 artışla başladığı gün içinde 101 bin 968 ve 102 bin 998 puan arasında dalgalandı ve yüzde 0.17 artışla 102 bin 157 puanda kapandı. Son işlemlerde BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84, BIST Mali Endeks yüzde 0.57 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 eksideydi.

Piyasalarda Perşembe gününün en önemli gündemi, Merkez Bankası'nın bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak Mayıs ayı faiz kararı olacak.