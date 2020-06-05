Dolar kaç TL oldu? Bugün (5 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

5 Haziran itibari ile dolar kuru 6,76 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Üst üste dördüncü güne de artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde 108 bin 779 puan ile 109 bin 853 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.39 artışla 109 bin 536 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.03 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.39 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.64 artıdaydı.

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan euro bölgesi ekonomisini desteklemek için varlık alım programını(PEPP) genişletti. ECB'nin açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.1327 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.68 lirayı da aştı.