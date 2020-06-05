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Dolar kaç TL oldu? Bugün (5 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 07:44 | Son Güncelleme

Dolar gündemi adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 5 Haziran dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (5 Haziran) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

5 Haziran itibari ile dolar kuru 6,76 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?

Üst üste dördüncü güne de artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde 108 bin 779 puan ile 109 bin 853 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.39 artışla 109 bin 536 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.03 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.39 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.64 artıdaydı.

Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan euro bölgesi ekonomisini desteklemek için varlık alım programını(PEPP) genişletti. ECB'nin açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.1327 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.68 lirayı da aştı.

ECB bugünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

ECB'den yapılan açıklamada "Projeksiyon ufku kapsamında salgından kaynaklı olarak enflasyonla ilgili aşağı yönlü revizyona yanıt olarak, PEPP'nin genişlemesi, genel ekonomi politikası duruşunu daha da kolaylaştıracak, özellikle de işletmeler ve haneler için reel ekonomide fon koşullarını destekleyecek" dedi.

Açıklamada, Covid-19 krizi sona erene kadar her koşulda PEPP kapsamında net varlık alımları yapılacağı belirtildi.

Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde Cuma günü açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

  • dolar en düşük 6.7128 lira ve en yüksek 6.7702 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,

  • euro en düşük 7.5332 lira ve en yüksek 7.6812 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 8.4292 lira ve en yüksek 8.5362 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.

    • DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

    Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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