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Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? 4 Ağustos dolar alış satış TL fiyatı!

04.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kur Amerika Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar ve yurt içinde enflasyonun zirve yapmasının ardından geçtiğimiz gün, yıl içi en yüksek seviyeyi gördü. Çok sayıda vatandaş internette döviz kuru ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? 4 Ağustos dolar alış satış TL fiyatı...

Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? 4 Ağustos dolar alış satış TL fiyatı!

Dolar ve euro fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 80 sınırına dayanan enflasyon verisi sonrası yaşanan bu hareketliliğin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada "2 grup var. Biri dolar 30-40 TL olacak diyor. Diğeri 10 lira olacak. Yahu siz akıllı insanlarsınız. Bugün ki ekonomik koşullarda nasıl 10 lira olur? Buna nasıl inanırsınız!" ifadelerini kullandı. Peki Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar? 4 Ağustos dolar alış satış TL fiyatı...

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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9386 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,93,66 TL ve güncel satış fiyatı 17,9407 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü 17,9487 TL alış, 117,9487 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?


Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,22'lik yükselişle yapan euro 18,2631 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2443 TL alış fiyatından, 18,2823 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü 18,2544 TL alış, 18.2730 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası döviz kuru
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