Dolar, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekonomistler yapılan anketlerde faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit kalacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirmiş oldu. Peki Dolar, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne kadar oldu? Dolar, Merkez Bankası faiz kararı sonrası kaç TL?

DOLAR MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI KAÇ TL?

Önceki kapanışını 17,9458 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9420 TL ve güncel satış fiyatı 17,9497 TL seviyelerinde seyretti.

18 Ağustos Perşembe günü ise Dolar/TL kuru alış fiyatı sabah saatlerinde 17.9558 liradan, satış fiyatı ise 17.9637 liradan işlem gördü.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'e düşürdü.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar 18,10 TL'ye yükseldi.

