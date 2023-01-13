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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 13 Ocak 2023 Cuma dolar ve euro kurunda son durum!

13.01.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro kuru piyasa izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,7814TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7795TL alış, 18,7835 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Güncel rakamları öğrenmek isteyen yatırımcılar arama motorlarında sorgulama yapmaya başlandı. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 13 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 13 Ocak 2023 Cuma dolar ve euro kurunda son durum!

Dolar, euro ve sterlin güncel alış satış fiyatları internette araştırılıyor. Öte yandan Euro geçtiğimiz gün 20,3475 TL alış, 20,3675 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 13 Ocak 2023 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7814 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7795TL alış, 18,7835 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir.

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,3574 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 20,3475 TL alış, 20,3675 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar

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