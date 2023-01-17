Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Ocak 2023 Salı Euro ve Dolar alış satış canlı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. İşte 17 Ocak 2023 Salı günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Son kapanışını 18.7909 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 18.7823 TL alış, 18.7995 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.3484 TL'den yapan euro şu anda 20.3372 TL alış ve 20.3596 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



