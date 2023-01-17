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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Ocak 2023 Salı Euro ve Dolar alış satış canlı

17.01.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere USD/TL kuru geçen haftayı yüzde 0,32 oranında yükseliş ile 18,78 TL'den tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem günü olan Pazartesi ise USD kuru 18.7807 TL alış, 18.7907 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 17 Ocak 2023 Salı günü Euro ve Dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Ocak 2023 Salı Euro ve Dolar alış satış canlı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. İşte 17 Ocak 2023 Salı günü euro ve dolar fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Son kapanışını 18.7909 TL 'den yapan Dolar/TL kuru 18.7823 TL alış, 18.7995 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.3484 TL'den yapan euro şu anda 20.3372 TL alış ve 20.3596 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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Euro Türk lirası dolar döviz kuru

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