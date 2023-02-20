FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum!

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum!

20.02.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve haftanın ilk işlem gününde euro fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat'ta gerçekleşmişti ve toplantının sonunda faizlerin 25 baz puan yükseltilmesi kararı alınmıştı. Şubat ayının ortalarına gelinmesiyle yeni FED faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro fiyatlarında son durum yakından takip edilirken 20 Şubat 2023 Pazartesi günü birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öte yandan gram altın bugün 1.117,40 TL alış, 1.117,59 TL satış fiyatından işlem görüyor. "bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8612 TL'den yaptı.

Dolar 18.8532 TL alış fiyatından, 18.8692 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.1660 TL'den yaptı.

Euro 20.1567 TL alış fiyatından, 20.1753 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7126 TL'den yaptı.

Euro 22.6964 TL alış fiyatından, 22.7282 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...
EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli olduEYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu
Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."Ezber bozan İstanbul depremi sözleri! "7.5'e dayanır..."
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar sterlin

En Çok Okunan Haberler

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Fransız deprem bilimciden dikkat çeken açıklama!

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

A101'de yüzde 22'ye varan indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

A101'de yüzde 22'ye varan indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

19 Şubat gram, çeyrek, yarım, ata altın fiyatları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.