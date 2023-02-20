DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro fiyatlarında son durum yakından takip edilirken 20 Şubat 2023 Pazartesi günü birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öte yandan gram altın bugün 1.117,40 TL alış, 1.117,59 TL satış fiyatından işlem görüyor. "bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi dolar, euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8612 TL'den yaptı.

Dolar 18.8532 TL alış fiyatından, 18.8692 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.1660 TL'den yaptı.

Euro 20.1567 TL alış fiyatından, 20.1753 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7126 TL'den yaptı.

Euro 22.6964 TL alış fiyatından, 22.7282 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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