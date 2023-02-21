DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 21 Şubat 2023 Salı dolar, euro ile sterlin fiyatlarında son durum

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro ile sterlin fiyatlarında son durum yakından takip edilirken 21 Şubat 2023 Salı günü birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öte yandan gram altın bugün 1.114,44 TL alış fiyatından, 1.114,65 TL satış fiyatından el değiştiriyor. "Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, 21 Şubat 2023 Salı gününün güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8627 TL'den yaptı.

Dolar 18.8586 TL alış fiyatından, 18.8669 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.1272 TL'den yaptı.

Euro bugün 20.12 TL alış ve 20.1327 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.6937 TL'den yaptı.

Euro 22.6811 TL alış fiyatından, 22.7065 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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