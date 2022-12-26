Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamları öğrenmek isteyen kişiler 26 Aralık 2022 Pazartesi günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 26 Aralık 2022 Pazartesi günü Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR? (26 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

Dolar önceki kapanışını 18,6578 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,6541 TL alış, 18,6615 TL satış fiyatından işlem gördü.

26 Aralık 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,8284TL'den yaptı.

EURO dün 19,7784 TL alış, 19,8785 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

KATAR, TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLAR ULAŞTIRACAK

Arap ülkesi Katar'ın Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyar dolar ulaştıracağı konusunda haberler geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer altı.

Haberde Katar ve Türkiye’nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıkları anımsatıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibarıyla geleceği belirtildi.

DOLAR 2022'Yİ 18 TL'NİN ALTINDA TAMAMLIYOR

Dolar, 2022'yi 19 TL'nin altında tamamlıyor.

Yatırımcıların ve ekonomistlerin yıl sonu dolar beklentisi ise 18,71 olarak şekillendi.

