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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 3 Temmuz 2023 2023 dolar ve euro alış satış fiyatında son durum!

03.07.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 3 Temmuz 2023 2023 dolar ve euro alış satış fiyatında son durum!

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ise bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi dolar ve fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.0260 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 25.9976 liradan, satış fiyatı ise 26.0544 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.86'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.3647 TL'den yapan euro şu anda 28.3545 TL alış ve 28.3750 TL satış fiyatına sahip.

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