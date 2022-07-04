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Dolar ne kadar, euro kaç TL? 4 Temmuz 2022 Dolar düştü mü, yükseldi mi?

04.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro'da son durum 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen birçok kişi internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 4 Temmuz 2022 Dolar düştü mü, yükseldi mi? Detaylar haberimizde...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? 4 Temmuz 2022 Dolar düştü mü, yükseldi mi?

Dolar ve euro hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar geçtiğimiz gün 16,74 TL alış fiyatından işlem gördü. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 4 Temmuz dolar düştü mü, Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

4 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,7528 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,7437 liradan, satış fiyatı ise 16,7620 liradan işlem gördü.

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Dolar 16,8165 TL alış fiyatından, 16,8226 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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Euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,4937 TL'den yapan euro 17,4662 TL alış ve 17,5212 TL satış fiyatından işlem gördü.

4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Euro 17,5516 TL alış fiyatından, 17,5671 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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