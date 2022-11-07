Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Kasım 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de konuya dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar tarafından merak edildi. Bankalararası piyasada Euro ve İngiliz Sterlin'de son durum arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 7 Kasım 2022 Pazartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6015 TL'den yapan USD 18,5938 TL alış, 18,6084 TL satış fiyatından el değiştirdi.

7 Kasım Pazartesi günü dfolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...



EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanılını 18,5046 TL'den yapan euro 18,4812 TL alış, 18,5280 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0885 TL'den yapan Sterlin ise 21,0765 Tl alış, 21,1006 TL satış fiyatından işlem gördü.

