FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 7 Kasım 2022 Pazartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 7 Kasım 2022 Pazartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları!

07.11.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Euro ve İngiliz Sterlin'i ile birlikte hem vatandaşlar hem de tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,6015 TL'den yapan USD yüzde 0.20 artışla 18,5938 TL alış, 18,6084 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi günü sterlin, euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 7 Kasım 2022 Pazartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Kasım 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de konuya dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar tarafından merak edildi. Bankalararası piyasada Euro ve İngiliz Sterlin'de son durum arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? 7 Kasım 2022 Pazartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları ve detaylar haberimizde...

d

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6015 TL'den yapan USD 18,5938 TL alış, 18,6084 TL satış fiyatından el değiştirdi.

7 Kasım Pazartesi günü dfolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...
e1

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanılını 18,5046 TL'den yapan euro 18,4812 TL alış, 18,5280 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0885 TL'den yapan Sterlin ise 21,0765 Tl alış, 21,1006 TL satış fiyatından işlem gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT sonrası kıdem tazminatı için yeni düzenlemeEYT sonrası kıdem tazminatı için yeni düzenleme
Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik
Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyorMerakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar döviz kuru sterlin

En Çok Okunan Haberler

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

"Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu! Gözler o kazıda

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik

Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik

Cezayı göze aldılar! İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: Aralık ayı gelmeden...

Cezayı göze aldılar! İstanbul'da fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor: Aralık ayı gelmeden...

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

Resmi bir karar alınmadı, esnaf zam yaptı! '90-95 TL arasında satılıyor'

Resmi bir karar alınmadı, esnaf zam yaptı! '90-95 TL arasında satılıyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.