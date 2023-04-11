Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 11 Nisan 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Nisan 2023 Salı günü Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını sorguluyor. İşte 11 Nisan 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2721 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2697 TL'den, satış fiyatı ise 19.2751 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro son kapanışını 20.9829 TL'den yaptı.

Euro/TL kuru alış fiyatı 20.9647 TL'den, satış fiyatı ise 21.0013 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 23,8931 TL alış, 23,9693 TL satış fiyatından işlem görüyor.



