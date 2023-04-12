Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 12 Nisan 2023 Çarşamba dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında euro/TL, dolar/TL için güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2998 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2945 TL'den, satış fiyatı ise 19.3052 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.37'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.0933 TL'den yapan euro şu anda 21.0807 TL alış ve 21.1060 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 23,9977 TL alış, 24,0408 TL satış fiyatından işlem görüyor.

