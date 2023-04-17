Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 17 Nisan 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında euro/TL, dolar/TL için güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. 17 Nisan 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte döviz kuru güncel alış satış fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3978 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.3867 liradan, satış fiyatı ise 19.4090 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3101 TL'den yapan euro şu anda 21.2776 TL alış ve 21.3426 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 24,0555 TL alış, 24,1798 TL satış fiyatından işlem görüyor.

