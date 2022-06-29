FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 29 Haziran 2022 dolar kurunda son durum!

Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 29 Haziran 2022 dolar kurunda son durum!

29.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Haziran 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü iş gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasaları yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasalarda son durumu öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Önceki gün 16 TL civarında seyreden dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 29 Haziran dolar düştü mü, Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 29 Haziran 2022 dolar kurunda son durum!

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL'ye düştü. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 29 Haziran dolar düştü mü, Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

29 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6649 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6583 liradan, satış fiyatı ise 16,6716 liradan işlem gördü.

29 Haziran 2022 Çarşamba günü dolar/TL alış fiyatı 16,6551 lira, satış fiyatı 16,6697 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Yüzde 0,12'lik bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5509 TL'den yapan euro 17,5275 TL alış ve 17,5744 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 29 Haziran Çarşamba günü aynı dakikalarda 17,5442 lira alış fiyatı, 17,5472 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklamaAdana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama
Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!
Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Çeteye büyük darbe! Aralarında ünlü iş adamı da var

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Halk TV'de 'Sayın Öcalan' skandalı! "Dilinizi mi yuttunuz?"

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için kritik görüşme! Bakan Bilgin yarını işaret etti

Asgari ücret zammı için kritik görüşme! Bakan Bilgin yarını işaret etti

Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.