DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? İşte 3 Mart 2023 Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Çok sayıda yatırımcı ve vatandaş arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 3 Mart 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8896 TL'den yaptı.

Dolar 18.8860 TL alış fiyatından, 18.8934 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0401 TL'den yaptı.

Euro bugün 20.0358 TL alış ve 20.0444 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.6208 TL'den yaptı.

Euro 22.6123 TL alış fiyatından, 22.6295 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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