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DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi 27 Nisan 2023 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin fiyatları!

27.04.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Nisan 2023 Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararının açıklanacak olması sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tuttu. Şimdi gözler bugün aktarılacak olan 2023 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 27 Nisan 2023 dolar, euro fiyatları...

DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI öncesi 27 Nisan 2023 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar ve euro fiyatlarında son durum 27 Nisan 2023 Perşembe günü netleşecek olan Merkez Bankası faiz kararı öncesi merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı için faiz artışı yapılması beklenmiyor. Güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları internette araştırılıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 27 Nisan 2023 dolar, euro fiyatlarında son durum...

dolar

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4191 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.4171 liradan, satış fiyatı ise 19.4212 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.18'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4654 TL'den yapan euro şu anda 21.4592 TL alış ve 21.4717 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 24,2268 TL alış, 24,3217 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (27 Nisan Perşembe) açıklanacak.

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararının saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılar tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak ele alındı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşti.

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Euro dolar Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı

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