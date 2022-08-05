Dolar ne kadar, kaç TL? 05 Ağustos 2022 dolar, euro alış ve satış fiyatları

Dolar ve euro fiyatlarında son durum anbean takip ediliyor. Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 80 sınırına dayanan enflasyon verisi sonrası yaşanan bu hareketliliğin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada "2 grup var. Biri dolar 30-40 TL olacak diyor. Diğeri 10 lira olacak. Yahu siz akıllı insanlarsınız. Bugün ki ekonomik koşullarda nasıl 10 lira olur? Buna nasıl inanırsınız!" ifadelerini kullandı. Peki Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ağustos dolar alış satış TL fiyatı...

DOLAR NE KADAR 05 AĞUSTOS 2022?

Dolar önceki kapanışını 17,9487 TL seviyelerinde gerçekleştirmişti.

Dolar, 5 Ağustos 2022 Cuma günü 17,9350 TL alış, 17,9673 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro önceki kapanışını 18,2544 TL seviyelerinde gerçekleştirmişti.

Euro, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü 18,2617 TL alış, 18,2946 TL satış fiyatından işlem görüyor.

