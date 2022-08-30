Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 30 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı

Dolar ve euroda son durum 30 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda kişi arama motorlarında "Dolar ne kadar, kaç TL?", "Euro kuru bugün ne kadar, kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sotfuluyor. İşte 30 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı...

30 AĞUSTOS DOLAR NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1831 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1746 TL ve güncel satış fiyatı 18,1917 TL seviyelerinde seyretti.

30 Ağustos 2022 Salı günü Dolar 18,19 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,11'lik düşüşle yapan euro 18,1851 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1705 TL alış fiyatından, 18,1998 TL satış fiyatından işlem gördü.

30 Ağustos 2022 Salı günü Euro/TL ise 18,18 TL’de yer alıyor.

