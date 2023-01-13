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Dolar ne kadar olacak? Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çok çarpıcı dolar tahmini! 2023'te enflasyon...

13.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi gündemindeki önemli gelişmelerle birlikte vatandaşlar enflasyon ve doların 2023'te nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, birikiminini dövizde değerlendirmek isteyenlerin yanıt aradığı 'Dolar yükselir mi?" sorusuna cevap bulmak adına dikkatle takip ediliyor. Ankete göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 32,46 oldu. Peki, dolar ne kadar olacak? İşte ankete göre 2023 dolar tahmini...

Dolar ne kadar olacak? Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çok çarpıcı dolar tahmini! 2023'te enflasyon...

2023 dolar tahmini yeni yıla girilmesiyle beraber pek çok kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. Dolardaki hareketliliğin nasıl seyredeceğine yönelik, Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi de merakla takip ediliyor. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin anketini paylaştı. Peki buna göre dolar yükselir mi? 2023'te dolar ne kadar olacak? Enflasyon beklentisi ne durumda? İşte tüm detaylar ve o anketten çıkan sonuçlar...

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Geçen ay yüzde 3,39 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 32,46 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 34,92'den 30,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 20,56'dan 17,18'e düştü.

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İŞTE 2023 DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,12 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 22,77'den 23,43'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,7 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 23,6 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1, gelecek yıl için de yüzde 4,3 oldu

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,65 düzeyinde oluştu. (AA)

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Enflasyon dolar Merkez Bankası

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