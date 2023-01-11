DOLAR NE KADAR OLDU? 11 Ocak 2023 Çarşamba döviz kuru Euro, Dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Ocak 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte güncel Euro ve Dolar fiyatları...ü

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7719 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7705 TL alış, 18,7735 TL satış fiyatından işlem gördü.

11 Ocak 2023 Çarşamba günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,1608 TL'den yapan Euro 20,1532 TL alış, 20,1686 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

DOLARI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Dolarla ilgili uyarıda bulundu.

Memiş, 2023 yılında dolar kurunun 23-24 TL civarına çıkabileceğimi belirtip "Yatırım yapacak olsaydım, dolara yatırım yapmazdım. 2023'te 1 gram altın veya 1 gram gümüş 1 doların çok üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

