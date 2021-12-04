Dolar ne kadar oldu? 4 Aralık Cumartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Özellikle dün gün içerisinde 13.88 TL’yi gören dolar, Merkez’in müdahalesinin ardından 13.40 TL’ye kadar düşmesinin ardından yeniden 13.80 TL’nin üzerine tırmanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 4 Aralık Cumartesi ise dolar, euro ve sterlin fiyatları, dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor.

4 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATLARI

Dolar, 4 Aralık Cumartesi günü 13,71 TL bandında hareket ediyor.

Euro ise 15,5 TL bandında seyrederken, İngiliz sterlini ise 18,16 TL civarında hareket ediyor.

DÜN DÖVİZE MÜDAHALE YAPILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) dün yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denilmişti.

Dün, gün içerisinde 13,88 TL’yi gören dolar kuru, müdahale sonrasında 13,40 TL’ye kadar geriledikten sonra yeniden 13,80 TL’nin üzerine yükseldi.

İKİ GÜN ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

1 Aralık Çarşamba günü de TCMB, vadeli ve spot piyasada dolar satarak kurlara müdahale etmişti. Söz konusu müdahalede öncesinde 13,95 TL’yi gören dolar kuru, 12,50 TL’nin altını gördükten sonra sert dalgalanma göstermiş, sonrasında tekrar rekor seviyelere yaklaşmıştı.



