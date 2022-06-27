Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 27 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmişti. Fakat sonrasında 16'ya düşen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 27 Haziran'da aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 27 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

27 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6468 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6055 liradan, satış fiyatı ise 16,6881 liradan işlem gördü.

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 27 Haziran Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar / TL 27 Haziran 2022 Pazartesi günü spot piyasada 16,7109 lira alış fiyatından, 16,7183 lira satış fiyatından el değiştiriyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0,74'lük bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5650 TL'den yapan euro 17,4354 TL alış ve 17,6947 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 27 Haziran Pazartesi günü 17,6772 lira alış fiyatı, 17,7017 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.