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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar ve Euro'da son durum! 15 Temmuz 2022 Cuma

15.07.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro fiyatlarında son durum merak edildi. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 15 Temmuz 2022 Cuma günü Dolar ve Euro'da son durum...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar ve Euro'da son durum! 15 Temmuz 2022 Cuma

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar oldu? 15 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,33'lük yükselişle 17,4762 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,4658 ve güncel satış fiyatı 17,4866 seviyelerinde seyretti.

Dolar 15 Temmuz Cuma günü 17.48 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,44'lük yükselişle yapan euro 17,5194 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4853 TL alış fiyatından, 17,5537TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 15 Temmuz Cuma günü 17.56 TL’de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası
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