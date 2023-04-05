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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dün 19,223 TL'yi görmüştü! İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

05.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün 19,223 TL'yi görmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi Euro için internette yaptıkları sorgulamalara da hız verdi. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dün 19,223 TL'yi görmüştü! İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde (5 Nisan 2023 Çarşamba) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan gram altın 1.250,90 TL alış, 1.251,16 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altının ise alış fiyatı 8.361,00 Tl, satış fiyatı 8.487,00 TL oldu. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2363 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2326 liradan, satış fiyatı ise 19.2378 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0,77'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.1601 TL'den yapan euro şu anda 21.0995 TL alış ve 21.2207 TL satış fiyatına sahip.

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